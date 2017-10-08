У ході сварки між цивільними та військовиками ЗСУ вбили жінку та поранили чоловіка
Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на своїй сторінці у Facebook.
"Учора, 9 серпня, до Попаснянського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що госпіталізовано цивільну особу, чоловіка з діагнозом вогнепальне поранення правої голені, спричинене невідомою особою та жінку з тілесними ушкодженнями у вигляді вогнепальних поранень, яка померла у лікарні від отриманих ушкоджень. За попередніми даними подія сталась на тлі побутової суперечки між військовослужбовцями одного з підрозділів Збройних Сил України та цивільними особами", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у прес-центрі, відкрито кримінальне провадження, зараз встановлюються можливі мотиви вчинення кримінального правопорушення.
"Командування АТО висловлює глибокі співчуття родині загиблої та вживатиме заходів щодо об’єктивного проведення слідства", - додали у повідомленні.
Нагадаємо, що біля Мар'їнки під час вогню у відповідь по позиціях бойовиків розірвалося знаряддя сил АТО. В результаті двоє бійців загинули, п'ятеро - поранені.
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