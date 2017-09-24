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У Хорватії 18-річний хлопець з ножем напав на відвідувачів кафе

За попередніми даними, молодик напав на людей з особистих мотивів
У хорватському місті Слатіна 18-річний місцевий житель з ножем напав на відвідувачів кафе.
У Хорватії 18-річний хлопець з ножем напав на відвідувачів кафе Фото: fedpress.ru

Напад стався в нічний час доби. Озброєний ножем молодик поранив сімох відвідувачів закладу. Одного з потерпілих згодом було госпіталізовано, повідомляє прес-служба міністерства внутрішніх справ Хорватії.

"Сьогодні, 24 вересня, близько 01:35 (02:35 за київським часом, - ред.) в кафе в Слатіні стався конфлікт, у ході якого 18-річний громадянин гострим предметом поранив шістьох осіб віком від 17 до 28 років", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали нападника. За попередніми даними, молодик напав на людей з особистих мотивів.

Нагадаємо, що в передмісті французького Ліона невідомий чоловік, озброєний молотком, накинувся на перехожих.

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24 09 2017 17:52
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