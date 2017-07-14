У єгипетському готелі загинули дві німкені, а не українці Двоє з чотирьох потерпілих - громадяни Чехії

Загиблими при нападі на готель в єгипетському місті Хургада виявилися дві громадянки Німеччини, а не України.

Фото: THESUN

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