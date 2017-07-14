CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗагиблими при нападі на готель в єгипетському місті Хургада виявилися дві громадянки Німеччини, а не України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У єгипетському готелі загинули дві німкені, а не українці
Двоє з чотирьох потерпілих - громадяни Чехії
Фото: THESUN
Про це розповів представник служби безпеки регіону Червоного моря генерал Мохамед ель-Хамзави, інформує Reuters.
Він також додав, що двоє з чотирьох потерпілих - громадяни Чехії.
Нагадаємо, що на курорті Хургада (Єгипет) невідомий чоловік напав на туристів в готелі. Зарубіжні ЗМІ повідомляли, що загинули двоє українців.
Одначе в посольстві України у Єгипті заперечили загибель українців в готелі Хургаді.
Як відомо, Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від поїдок до Єгипту.
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