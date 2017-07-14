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У єгипетському готелі загинули дві німкені, а не українці

Двоє з чотирьох потерпілих - громадяни Чехії
Загиблими при нападі на готель в єгипетському місті Хургада виявилися дві громадянки Німеччини, а не України.
У єгипетському готелі загинули дві німкені, а не українці Фото: THESUN

Про це розповів представник служби безпеки регіону Червоного моря генерал Мохамед ель-Хамзави, інформує Reuters.

Він також додав, що двоє з чотирьох потерпілих - громадяни Чехії.

Нагадаємо, що на курорті Хургада (Єгипет) невідомий чоловік напав на туристів в готелі. Зарубіжні ЗМІ повідомляли, що загинули двоє українців.

Одначе в посольстві України у Єгипті заперечили загибель українців в готелі Хургаді.

Як відомо, Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від поїдок до Єгипту.

 

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14 07 2017 20:37
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