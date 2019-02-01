CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ перший день 2019 року в Індонезії сталася низка зсувів ґрунту, через які загинули щонайменше 15 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Індонезії стався зсув ґрунту: загинули щонайменше 15 осіб
20 людей вважаються зниклими
індонезія землетрус
"Індонезійські рятувальники продовжують пошуки жертв серії зсувів, внаслідок яких у перший день цього року загинули не менше 15 людей. Також на даний момент 20 людей вважаються зниклими на Західній Яві – після зливи, яка поховала під землею 30 будинків", - повідомляє Reuters.
Відзначається також, що пошуково-рятувальна операція була припинена через розріджений в результаті дощу грунт.
Нагадаємо, 28 грудня в індонезійській провінції Західне Папуа сейсмологи зафіксували підземні поштовхи магнітудою 6,1.
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02 01 2019 09:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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