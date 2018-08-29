CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДвох українських торговців людьми арештували за те, що вони доставили 44 афганських мігрантів до Італії на борту парусника з Туреччини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Італії арештували двох українців і 44 афганських мігрантів
Серед них 12 дітей
Фото: Reuters
Вони сказали, що човен виявили поблизу Ното в Сицилії, повідомила італійська поліція, інформує ANSA.
Також, італійські правоохоронці виявили в порту Кротоне українську яхту, на борту якої переправляли з Туреччини понад 70 незаконних мігрантів. Хоча плавзасіб і був під прапором Німеччини, насправді він виходив з порту Миколаївщини під прапором України.
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29 08 2018 16:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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