У Івано-Франківську поліція вилучила з сім'ї 10-місячну дитину

"Працівниками було перевірено сім’ю з обласного центру, яка неодноразово мала зауваження від поліцейських"

В Івано-Франківську правоохоронці вилучили з сім’ї 10-місячну дитину через неналежний догляд за нею. Дитину помістили до лікувального закладу.

"Працівниками було перевірено сім’ю з обласного центру, яка неодноразово мала зауваження від поліцейських, однак ситуація залишилась незмінною, в квартирі так само брудно, всюди розкидані речі, а 34-річна мати 10-місячної донечки перебувала разом із своєю матір’ю в нетверезому стані та неналежно доглядала за дитиною. Враховуючи ризики та можливу загрозу для дівчинки інспектором ювенальної превенції було прийнято рішення про вилучення дитини із сім’ї та поміщення до лікувального закладу", - повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що відносно матері складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 184 "Невиконання батьками чи особами, що їх заміняють, обов’язків по вихованню дітей" КУ та повідомлено Службу у справах дітей для вжиття спільних заходів щодо захисту прав та інтересів дитини.

Нараз, працівники ювенальної превенції області разом із представниками соціальних служб проводять профілактичні рейди. Правоохоронці нагадують батькам про правила безпеки під час святкування. Окремо звертають увагу дорослих на те, щоб за "святкуванням" та вживанням алкогольних напоїв дорослі не забували про відповідальність за власних дітей.

Додамо, що більш ніж чотирирічний конфлікт на сході України призвів до руйнівних наслідків для системи освіти, зруйнувавши і пошкодивши сотні шкіл і змусивши 700 тисяч дітей вчитися в неналежних умовах, повідомляє Міжнародний дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).