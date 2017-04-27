У кабінеті голови Київської облради СБУ проводить обшуки
"Ганна Старикова закрилася у кабінеті, усіх видворили з приймальні. Близько 15 депутатів від "Батьківщини" намагалися прорватися до Старикової в кабінет. Але їх туди не пропускає СБУ. Бо там обшуки", - інформує "Українська правда. Київ" з посиланням на джерела у Київській обласній державній адміністрації.
Причина обшуків наразі достеменно невідома, але пов’язана з діяльністю облради.
"Працюють СБУшники, в коридорі потасовка. Причини не знаю. Але Старикова сьогодні на засіданні мала звітувати про рік роботи ради. Цього дня журналістів – ні від Чесно", ні іншу пресу – не пустили до зали. Навіть поліцію викликали", - сказала журналіст руху "Чесно" Ірина Федорів.
Голова регламентної комісії облради Роман Титикало пояснив, що обшуки у Старикової пов’язані з затриманням хабарника.
"Обшук проходить у зв’язку з затриманням Максима Зпаскіна. СБУ шукає рішення і документи, пов’язані з цими речами – з наданням дозволу на користування надрами за хабар", - сказав Титикало.
Він додав, що Стариковій стало зле.
"Була потасовка, силовим чином СБУ гамалася птрпити у кабінет, виламала двері, обшукали, Ганну Вікторівну хватали за руки, їй стало зле, наразі швидка надає їй допомогу", - сказав Титикало.
Він додав, що Старикова перебуває у кабінеті, обшуки станом на 17:15 тривають.
Нагадаємо, у Києві під час отримання хабара затримали голову екологічної комісії Київської обласної ради.
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