У Кабміні кажуть про другу хакерську атаку

Кабмін був у процесі відновлення

У Кабінеті міністрів повідомляють про другу хакерську атаку.

Про це пише на своїй сторінці Facebook менеджер по інформації і IT ради підприємців при Кабміні Іван Бердецький.

"Хакерська атака номер два. Знову все вирублено", – йдеться в повідомленні.

Як додає Бердецький в коментарях, Кабмін був у процесі відновлення, однак доступ до мережі відкрили вже зранку.

"Зараз знову обрубили. Знову загроза", – заявляє він.

Нагадаємо, в НБУ повідомили, що банківська система відновлює роботу після хакерських атак.