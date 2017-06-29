ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИУ Кабінеті міністрів повідомляють про другу хакерську атаку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Кабміні кажуть про другу хакерську атаку
Кабмін був у процесі відновлення
Фото: news-front.info
Про це пише на своїй сторінці Facebook менеджер по інформації і IT ради підприємців при Кабміні Іван Бердецький.
"Хакерська атака номер два. Знову все вирублено", – йдеться в повідомленні.
Як додає Бердецький в коментарях, Кабмін був у процесі відновлення, однак доступ до мережі відкрили вже зранку.
"Зараз знову обрубили. Знову загроза", – заявляє він.
Нагадаємо, в НБУ повідомили, що банківська система відновлює роботу після хакерських атак.
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29 06 2017 16:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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