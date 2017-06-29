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У Кабміні кажуть про другу хакерську атаку

Кабмін був у процесі відновлення
У Кабінеті міністрів повідомляють про другу хакерську атаку.
У Кабміні кажуть про другу хакерську атаку Фото: news-front.info

Про це пише на своїй сторінці Facebook менеджер по інформації і IT ради підприємців при Кабміні Іван Бердецький.

"Хакерська атака номер два. Знову все вирублено", – йдеться в повідомленні.

Як додає Бердецький в коментарях, Кабмін був у процесі відновлення, однак доступ до мережі відкрили вже зранку.

"Зараз знову обрубили. Знову загроза", – заявляє він.

Нагадаємо, в НБУ повідомили, що банківська система відновлює роботу після хакерських атак.

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29 06 2017 16:35
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