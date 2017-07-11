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У Кабміні кажуть, що зарплату менше за 3200 отримують 20% українців

В абсолютних цифрах понад 2 млн людей отримують нині підвищену зарплату
В Україні з початку року зросла кількість людей, які отримують зарплати більше мінімальної.
У Кабміні кажуть, що зарплату менше за 3200 отримують 20% українців Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

"Ще у грудні минулого року питома вага людей, яким було нараховано зарплати менше 3200 грн, становила понад 40%, нині це тільки 20%", - стверджують в уряді.

Наголошується, що в абсолютних цифрах понад 2 млн людей отримують нині підвищену зарплату.

"З початку року на 24,3% збільшилася кількість людей, які отримують зарплати більше 10 тисяч грн. Більш ніж на третину в середньому збільшилися зарплати лікарів та працівників освіти та науки", - повідомляє прес-служба.

"Кількість зареєстрованих безробітних – вересень 2017 року до вересня 2016 року – скоротилась на 11,3%", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що в Україні близько 8 млн громадян отримують заробітну платню неофіційно, без сплати внесків соціального страхування.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що економіка Україна може стати однією з найуспішніших на континенті.

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07 11 2017 20:39
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