У Кабміні кажуть, що зарплату менше за 3200 отримують 20% українців
Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.
"Ще у грудні минулого року питома вага людей, яким було нараховано зарплати менше 3200 грн, становила понад 40%, нині це тільки 20%", - стверджують в уряді.
Наголошується, що в абсолютних цифрах понад 2 млн людей отримують нині підвищену зарплату.
"З початку року на 24,3% збільшилася кількість людей, які отримують зарплати більше 10 тисяч грн. Більш ніж на третину в середньому збільшилися зарплати лікарів та працівників освіти та науки", - повідомляє прес-служба.
"Кількість зареєстрованих безробітних – вересень 2017 року до вересня 2016 року – скоротилась на 11,3%", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що в Україні близько 8 млн громадян отримують заробітну платню неофіційно, без сплати внесків соціального страхування.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що економіка Україна може стати однією з найуспішніших на континенті.
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