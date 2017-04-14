ПОЛІТИКА НОВИНИВіце-прем'єр Геннадій Зубко допускає підпали лісів і торфовищ навколо Києва під час міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Кабміні побоюються провокаційних підпалів у лісах і на торфовищах під час "Євробачення"
Геннадій Зубко закликає до превентивних заходів
Геннадій Зубко. Фото: rbc.
"Після Балаклії, після Авдіївки, після інших речей ми розуміємо, що можуть бути додаткові провокації, щоб було задимлення або підвищення пожежної небезпеки в Київській області навколо Києва, оскільки в нас багато сил і коштів буде відтягнуто на проведення "Євробачення".
Мені необхідно, щоб ми превентивно зробили ті речі, які ще можемо зробити до травня", - сказав віце-прем'єр на засіданні державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Нагадаємо, що в районі столичного метро "Петрівка" нещодавно горів пластиковий дах однієї з будівель. Також поблизу Києва зайнялася велика пожежа, яку було видно мешканцям столиці.
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14 04 2017 14:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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