У Кабміні розповіли, коли підвищать пенсійний стаж

Андрій Рева заявив, що протягом 2020-2030 років страховий стаж збільшать до 30 років

Міністр соціальної політики України Андрій Рева заявив про можливе перенесення термінів підвищення мінімального страхового (пенсійного) стажу з 15 до 25 років з 1 січня 2018 року на 1 січня 2020 року.

Про це передає Інтерфакс-Україна.

"Ця пропозиція, щоб дати людям можливість адаптуватися, і вона буде внесена як пропозиція на Кабмін, і вона буде розглянута", - сказав він 16 червня після засідання Національної ради реформ.

За його словами, в разі схвалення, вся схема підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 25 до 30 років буде перенесена протягом 2020-2030 років.

Міністр додав, що Кабмін розгляне пропозиції Національної ради реформ до урядового законопроекту про пенсійну реформу на засіданні 19 червня.

Страховий стаж - це період, протягом якого особа або її роботодавець сплачували страхові внески до Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко під час засідання Національної ради реформ доручив Кабінету міністрів України восени 2017 року збільшити розмір пенсій, скасувати їх оподаткування і зняти всі обмеження для працюючих пенсіонерів.