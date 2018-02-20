У Кабміні відзвітували про виплати сім'ям загиблих і потерпілим під час Євромайдану

Кабінет міністрів виплатив 255,8 млн гривень сім'ям загиблих Героїв Небесної сотні, а також потерпілим під час подій Революції гідності 2013-2014 років.

"Станом на 20 лютого 2018 року профінансовано 255,8 млн гривень для допомоги пораненим учасникам "Революції гідності" і членам сімей загиблих", - повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

Всього допомогу надано 1 080 особам.

Як повідомлялося, в 2018 Кабмін виділив 294 млн на виплати сім'ям загиблих і потерпілим на Майдані.

Фінансова підтримка сімей Героїв Небесної сотні, а також постраждалих під час Революції Гідності здійснюється з 2014 року.

Згідно з законом "Про встановлення державної допомоги потерпілим учасникам масових акцій громадянського протесту і членам їх сімей", 1 млн гривень передбачено для сімей загиблих в "Революції гідності", 700 тис. гривень - для тих, що отримали тяжкі тілесні ушкодження, 500 тис. гривень - для тих, що отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості, 200 тис. гривень - для тих, що отримали легкі тілесні ушкодження.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко присвоїв звання Герой України Михайлу Жизневському, який загинув на Майдані під час Революції Гідності.

Зазначимо, Кабінет Міністрів України заснував 50 академічних стипендій імені 10 Героїв Небесної сотні.

В організації розстрілів на Майдані взимку 2014 року підозрюються шестеро осіб.