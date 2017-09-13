У Кабулі біля стадіону стався вибух: є жертви

Під час вибуху на стадіоні тривав матч

Щонайменше троє людей загинуло під час самопідриву терориста-смертника на контрольно-пропускному пункті біля стадіону в афганській столиці Кабулі.

Ззагиблі - двоє поліцейських і одна цивільна особа, ще п'ятеро людей поранено, інформує Reuters з посиланням на місцевих чиновників.

Під час вибуху на стадіоні тривав матч. За попередніми даними, ніхто із гравців внаслідок атаки не постраждав.

Одночасно з цим на сайті пов'язаного з терористичним угрупованням "Ісламська держава" агентства Amaq з'явилася інформація про атаку смертника на членів афганських сил безпеки в Кабулі.

Наразі, однак, достовірно не відомо, чи повідомляється про один і той самий теракт.

Нагадаємо, що у південній провінції Гільменд в Афганістані вибухнув замінований автомобіль, внаслідок чого близько 13 людей загинули, ще 18 отримали поранення.