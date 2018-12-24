У Кабулі невідомі атакували міністерство, двоє нападників убиті

У Кабулі під час атаки національного у Афганістанправління у справах людей з обмеженими можливостями та сімей жертв війни Афганістану були вбиті двоє нападників, у приміщенні залишаються заручники.

У МВС Афганістану заявили, через три години після початку атаки урядові сили безпеки вбили двох нападників, які прибули відразу після підриву автомобіля, повідомляє "Укрінформ". Вдалося евакуювати близько 200 чиновників, однак "велика кількість службовців досі залишаються в середині будівлі".

Очевидці розповідають про гелікоптери, які кружляють над районом атаки та надають допомогу наземним силам.

Як повідомлялося, група нападників здійснила близько 15.00 понеділка штурм урядової будівлі в центрі Кабула. Атака розпочалася з підриву замінованого автомобіля біля міністерства громадських робіт. Після цього бойовики, кількість яких не повідомляється, розпочали стрілянину та увійшли до будівлі національного управління.

Інформації щодо жертв нападу поки немає.

Жодна з організацій наразі не взяла на себе відповідальність за атаку.

Нагадаємо, у Кабулі в понеділок вдень стався вибух біля будівлі Міністерства громадських робіт.