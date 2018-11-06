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У Кабулі поблизу міністерства стався вибух, є загиблі і поранені

Загинули щонайменше 13 людей, ще 26 отримали поранення
В результаті атаки смертника біля міністерства сільського відновлення і розвитку у Кабулі загинули 13 людей.
У Кабулі поблизу міністерства стався вибух, є загиблі і поранені Фото: АР

За попередніми даними, вибух стався, коли працівники виходили з будівлі міністерства на перерву, повідомляє TOLO News.


Фото: tolonews.com

Вибух стався в районі міста, який перебуває під посиленою охороною.

Жодне з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за напад.

Нагадаємо, 4 червня у столиці Афганістану Кабулі смертник підірвав вибухівку поблизу Політехнічного університету, де проходить зустріч вчених-богословів.

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11 06 2018 14:37
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