У Кабулі поблизу міністерства стався вибух, є загиблі і поранені Загинули щонайменше 13 людей, ще 26 отримали поранення

В результаті атаки смертника біля міністерства сільського відновлення і розвитку у Кабулі загинули 13 людей.

Фото: АР

За попередніми даними, вибух стався, коли працівники виходили з будівлі міністерства на перерву, повідомляє TOLO News.

Фото: tolonews.com Вибух стався в районі міста, який перебуває під посиленою охороною. Жодне з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за напад. Нагадаємо, 4 червня у столиці Афганістану Кабулі смертник підірвав вибухівку поблизу Політехнічного університету, де проходить зустріч вчених-богословів.

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