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У Кабулі прогримів вибух: є потерпілі, - ОНОВЛЕНО

Поки жодне угрупування в регіоні не взяло на себе відповідальність за вибух
В афганській столиці Кабулі прогримів вибух поблизу центру для реєстрації виборців.
У Кабулі прогримів вибух: є потерпілі, - ОНОВЛЕНО Фото: Reuters

Інцидент стався на заході Кабула сьогодні вранці, повідомляє телеканал 1TV з посиланням на джерела службах охорони здоров'я.

Причина вибуху поки не відома. Постраждали як мінімум шість осіб.

Як повідомив телеканалу представник поліції Хашамат Станикзай, на місце виїхали медики і поліцейські. Поки жодне угрупування в регіоні не взяло на себе відповідальність за вибух.

Тим часом деякі ЗМІ у Twitter повідомляють про можливі жертви вибуху.

Оновлення. Унаслідок вибуху в центрі для реєстрації виборців в Кабулі за попередніми даними, загинули семеро осіб, ще 35 дістали поранення. Про це заявив прес-секретар Міністерства внутрішніх справ країни Наджіб Датчан, повідомляє Tolo News.

Згідно з повідомленням, вибух прогримів не поблизу, як повідомлялося раніше, а безпосередньо в центрі для реєстрації виборців в районі Дашт-е-Барчі. 

Поліцейські кажуть, що це був теракт. За їх даними, терорист-смертник підірвав вибухівку у дверному прорізі офісів центру. Однак поки жодне терористичне угрупування не взяло на себе відповідальність за інцидент.

При цьому видання підкреслює, що очевидці заявляють про більшу кількість жертв і потерпілих унаслідок вибуху.

Нагадаємо, що внаслідок вибуху у столиці Афганістану Кабулі, який стався 17 березня, загинули щонайменше 26 людей, ще 18 отримали поранення.

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22 04 2018 10:40
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