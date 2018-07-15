У Кабулі пролунав вибух: загинули шестеро осіб

Більш точні дані поки не наводяться

В афганській столиці Кабулі пролунав вибух біля будівлі міністерства розвитку сільських районів.

Інцидент стався о 16:30 за місцевим часом у районі Даруламан, повідомляє TOLOnews з посиланням на представника відомства.

Офіційний представник міністерства Фаридун Азханд стверджує, що терорист-смертник привів у дію вибуховий пристрій біля воріт відомства, коли співробітники вийшли з будівлі на обід.

Попередньо, внаслідок вибуху загинули і постраждали не менше 10 осіб. Більш точні дані поки не наводяться.

Нагадаємо, щонайменше 10 людей загинули та ще чотири отримали травми в результаті вибуху на контрольно-пропускному пункті у східному афганському місті Джелалабад.