CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ афганській столиці Кабулі пролунав вибух біля будівлі міністерства розвитку сільських районів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Кабулі пролунав вибух: загинули шестеро осіб
Більш точні дані поки не наводяться
Фото: АР
Інцидент стався о 16:30 за місцевим часом у районі Даруламан, повідомляє TOLOnews з посиланням на представника відомства.
Офіційний представник міністерства Фаридун Азханд стверджує, що терорист-смертник привів у дію вибуховий пристрій біля воріт відомства, коли співробітники вийшли з будівлі на обід.
Попередньо, внаслідок вибуху загинули і постраждали не менше 10 осіб. Більш точні дані поки не наводяться.
Нагадаємо, щонайменше 10 людей загинули та ще чотири отримали травми в результаті вибуху на контрольно-пропускному пункті у східному афганському місті Джелалабад.
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