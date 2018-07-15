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У Кабулі пролунав вибух: загинули шестеро осіб

Більш точні дані поки не наводяться
В афганській столиці Кабулі пролунав вибух біля будівлі міністерства розвитку сільських районів.
У Кабулі пролунав вибух: загинули шестеро осіб Фото: АР

Інцидент стався о 16:30 за місцевим часом у районі Даруламан, повідомляє TOLOnews з посиланням на представника відомства.

Офіційний представник міністерства Фаридун Азханд стверджує, що терорист-смертник привів у дію вибуховий пристрій біля воріт відомства, коли співробітники вийшли з будівлі на обід.

Попередньо, внаслідок вибуху загинули і постраждали не менше 10 осіб. Більш точні дані поки не наводяться.

Нагадаємо, щонайменше 10 людей загинули та ще чотири отримали травми в результаті вибуху на контрольно-пропускному пункті у східному афганському місті Джелалабад.

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15 07 2018 16:35
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