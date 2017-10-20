У Кабулі смертник підірвав себе у мечеті: щонайменше 30 осіб загинули
На цей момент відомо про 30 загиблих, повідомляє Reuters з посиланням на джерело в службі безпеки.
Проте число жертв може зрости, тому що зараз на місці вибуху проводиться рятувальна операція.
Відзначимо, що впродовж тижня в Афганістані сталися декілька терактів.
Зокрема, смертник угруповання Талібан підірвав автівку, і ще декілька людей влаштували стрілянину, внаслідок чого загинули щонайменше 61 людина, і поранено - 160. Троє офіційних осіб повідомили, що серед загиблих шеф поліції провінції.
Також бойовики "Талібану" в четвер, 19 жовтня, здійснили напад на базу армії Афганістану в окрузі Мейнванд провінції Кандагар. За попередніми даними, внаслідок нападу загинули щонайменше 40 військових, 24 отримали поранення.
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