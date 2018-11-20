ПОЛІТИКА НОВИНИУ столиці Афганістану Кабулі прогримів вибух, в результаті якого близько 50 людей загинули, ще 70 дістали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Кабулі смертник підірвався на бомбі, загинуло щонайменше 50 осіб
Поки жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність за напад
Фото: aa.com.tr
"Терорист-смертник підірвав вибухівку у весільній залі, де люди зібралися, щоб відзначити день народження пророка Мухаммеда", – повідомляє Reuters з посиланням на МВС Афганістану.
Поки жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність за напад.
Раніше повідомлялося, що в Афганістані таліби атакували контрольно-пропускний пункт в провінції Газні. Внаслідок нападу було вбито сімох військовиків і шістьох поліцейських. Також повідомлялося, що в ході перестрілки загинули шість бойовиків, ще щонайменше 10 терористів дістали поранення.
Нагадаємо, щонайменше 28 людей загинули внаслідок вибухів під час виборів до нижньої палати парламенту в Афганістані.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
20 11 2018 18:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО В The Associated Press показали як виховують дітей у літньому таборі націоналістів зі "Сокола"
- ФОТО У Чехії відсвяткували 100-річчя державності масштабним військовим парадом, - ФОТО
- ВІДЕО Клімкін: Росія затримує судна в Азовському морі на понад 30 годин
- Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата
- Політична естрадаСпіваки-політики, зірки-агітатори - не новина для українців. Ледь не вся сучасна естрада України відстоювала інтереси політиків. Свого часу народними обранцями були Ніна Матвієнко, Святослав Вакарчук, Михайло Поплавський, Руслана, Таісія Повалій, Оксана Білозір