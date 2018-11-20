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У Кабулі смертник підірвався на бомбі, загинуло щонайменше 50 осіб

Поки жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність за напад
У столиці Афганістану Кабулі прогримів вибух, в результаті якого близько 50 людей загинули, ще 70 дістали поранення.
У Кабулі смертник підірвався на бомбі, загинуло щонайменше 50 осіб Фото: aa.com.tr

"Терорист-смертник підірвав вибухівку у весільній залі, де люди зібралися, щоб відзначити день народження пророка Мухаммеда", – повідомляє Reuters з посиланням на МВС Афганістану.

Поки жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність за напад. 

Раніше повідомлялося, що в Афганістані таліби атакували контрольно-пропускний пункт в провінції Газні. Внаслідок нападу було вбито сімох військовиків і шістьох поліцейських. Також повідомлялося, що в ході перестрілки загинули шість бойовиків, ще щонайменше 10 терористів дістали поранення.

Нагадаємо, щонайменше 28 людей загинули внаслідок вибухів під час виборів до нижньої палати парламенту в Афганістані.

 

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20 11 2018 18:18
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