У Кабулі смертник підірвався на бомбі, загинуло щонайменше 50 осіб

Поки жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність за напад

У столиці Афганістану Кабулі прогримів вибух, в результаті якого близько 50 людей загинули, ще 70 дістали поранення.

"Терорист-смертник підірвав вибухівку у весільній залі, де люди зібралися, щоб відзначити день народження пророка Мухаммеда", – повідомляє Reuters з посиланням на МВС Афганістану.

Поки жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність за напад.

Раніше повідомлялося, що в Афганістані таліби атакували контрольно-пропускний пункт в провінції Газні. Внаслідок нападу було вбито сімох військовиків і шістьох поліцейських. Також повідомлялося, що в ході перестрілки загинули шість бойовиків, ще щонайменше 10 терористів дістали поранення.