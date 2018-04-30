У Кабулі сталися вибухи, загинули чотири журналістів, - ОНОВЛЕНО
За словами начальника поліції Кабула Дауда Аміна, в районі, постраждалому від вибухів, знаходяться представництва іноземних установ, - повідомляє AP.
Чиновники повідомляють, що вибухи в Кабулі вбили 7 людей і поранили ще 20.
Повідомляється також, що під час другого вибуху загинув журналіст і були поранені двоє поліцейських.
Пізніше французьке агентство Agence France-Presse підтвердило загибель свого головного фотографа в Кабулі Шаха Марая.
"Він загинув під час вибуху, спрямованого проти групи журналістів, які кинулися до місця атаки смертника в столиці Афганістану", - йдеться в повідомленні.
#UPDATE Agence France-Presse's chief photographer in Kabul, Shah Marai, has been killed.— AFP news agency (@AFP) 30 квітня 2018 р.
He died in a blast that was targeting a group of journalists who had rushed to the scene of a suicide attack in the Afghan capital pic.twitter.com/rOa4rg24x9
Прес-секретар поліції уточнив, що вибухи здійснили терористи-смертники. Один з них знаходився на мотоциклі, а другий підірвав себе, підійшовши до репортерів, які зібралися на місці першого вибуху.
Пізніше AFP повідомило, що під час двох вибухів у Кабулі загинуло щонайменше 14 людей.
Оновлення: Спочатку стало відомо про загиблого унаслідок вибуху у Кабулі фотографа новинного агентства AFP Шаха Марая. Пізніше повідомили, що загинули ще троє журналістів.
#UPDATE At least 21 people have been killed, including Agence France-Presse chief photographer Shah Marai and three other journalists, in two suicide blasts in Kabul.— AFP news agency (@AFP) 30 квітня 2018 р.
Officials warn the death toll could rise. pic.twitter.com/naw8RVSUef
Нагадаємо, 22 квітня стався вибух у центрі видачі документів та реєстрації виборців у районі Дашт-е-Барчі міста Кабул.
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