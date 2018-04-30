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У Кабулі сталися вибухи, загинули чотири журналістів, - ОНОВЛЕНО

Під час двох вибухів у Кабулі загинуло щонайменше 14 людей
У центрі афганської столиці сталися вибухи, 7 осіб загинуло та 20 поранено.
У Кабулі сталися вибухи, загинули чотири журналістів, - ОНОВЛЕНО Фото: Reuters

За словами начальника поліції Кабула Дауда Аміна, в районі, постраждалому від вибухів, знаходяться представництва іноземних установ, - повідомляє AP.

Чиновники повідомляють, що вибухи в Кабулі вбили 7 людей і поранили ще 20.

Повідомляється також, що під час другого вибуху загинув журналіст і були поранені двоє поліцейських.

Пізніше французьке агентство Agence France-Presse підтвердило загибель свого головного фотографа в Кабулі Шаха Марая.

"Він загинув під час вибуху, спрямованого проти групи журналістів, які кинулися до місця атаки смертника в столиці Афганістану", - йдеться в повідомленні.

Прес-секретар поліції уточнив, що вибухи здійснили терористи-смертники. Один з них знаходився на мотоциклі, а другий підірвав себе, підійшовши до репортерів, які зібралися на місці першого вибуху.

Пізніше AFP повідомило, що під час двох вибухів у Кабулі загинуло щонайменше 14 людей.

Оновлення: Спочатку стало відомо про загиблого унаслідок вибуху у Кабулі фотографа новинного агентства AFP Шаха Марая. Пізніше повідомили, що загинули ще троє журналістів.

 

Нагадаємо, 22 квітня стався вибух у центрі видачі документів та реєстрації виборців у районі Дашт-е-Барчі міста Кабул.

За даними поліції, терорист-смертник активував вибуховий пристрій на вході в адміністративну будівлю. Відповідальність за теракт на себе взялаІДІЛ.

 

 
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