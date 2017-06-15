CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ столиці Афганістану Кабулі в четвер, 15 червня, стався вибух в мечеті, є жертви, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ країни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Кабулі в мечеті прогримів вибух, є жертви
В результаті атаки є жертви, проте їх кількість не уточнив
Фото:Reuters
В МВС Афганістану назвали вибух "терористичним нападом". Вибух прогримів під час вечірньої молитви в священний місяць Рамадан, - повідомляє Reuters.
Представник міністерства повідомив, що в результаті атаки є жертви, проте їх кількість не уточнив.
В BBC уточнили, що атаці зазнала мечеть аль-Захра в шиїтському районі Кабула.
Нагадаємо, в афганській провінції Пактія в п'ятницю, 9 червня внаслідок нападу на мечеть загинули щонайменше три людини.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 06 2017 21:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа