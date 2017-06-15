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У Кабулі в мечеті прогримів вибух, є жертви

В результаті атаки є жертви, проте їх кількість не уточнив
У столиці Афганістану Кабулі в четвер, 15 червня, стався вибух в мечеті, є жертви, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ країни.
У Кабулі в мечеті прогримів вибух, є жертви Фото:Reuters

В МВС Афганістану назвали вибух "терористичним нападом". Вибух прогримів під час вечірньої молитви в священний місяць Рамадан, - повідомляє Reuters.

Представник міністерства повідомив, що в результаті атаки є жертви, проте їх кількість не уточнив. 

В BBC уточнили, що атаці зазнала мечеть аль-Захра в шиїтському районі Кабула.

Нагадаємо, в афганській провінції Пактія в п'ятницю, 9 червня внаслідок нападу на мечеть загинули щонайменше три людини.

 
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15 06 2017 21:22
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