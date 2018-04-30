У Кабулі внаслідок вибуху загинули два журналіста "Радіо Свобода"

Всього вже вісім журналістів загинули під час вибуху в столиці Афганістану

Сім журналістів і одна журналістка, всі громадяни Афганістану, були вбиті під час другого вибуху в Кабулі в декількох сотнях метрів від місця першої атаки.

Так, загибель двох своїх журналістів підтвердила афганська служба "Радіо Свобода", - повідомляє Reuters.

Про загибель фотографа повідомило інформаційне агентство France Press. Крім того, повідомляється про загибель двох репортерів з місцевого телеканалу Mashal TV, оператора і репортера, які працювали на 1TV, а також одного журналіста Tolo News.

Щонайменше п'ять журналістів постраждали. Фоторепортер Reuters був поранений шрапнеллю.

Нагадаємо, що смертник на мотоциклі підірвав себе біля будівлі розвідки Афганістану в Кабулі. Перший вибух стався біля будівлі Національного директорату безпеки в районі Шашдарак. За даними ЗМІ, незабаром пролунав і другий вибух, в результаті якого загинув журналіст і були поранені двоє поліцейських, які прибули на місце події.

За останніми даними, в результаті вибуху в Кабулі загинули, щонайменше, 29 осіб, ще 40 людей отримали поранення.

Відповідальність за вибухи узяли на себе бойовики "Ісламського держави".