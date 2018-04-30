У Кабулі внаслідок вибуху загинули два журналіста "Радіо Свобода"
Так, загибель двох своїх журналістів підтвердила афганська служба "Радіо Свобода", - повідомляє Reuters.
Про загибель фотографа повідомило інформаційне агентство France Press. Крім того, повідомляється про загибель двох репортерів з місцевого телеканалу Mashal TV, оператора і репортера, які працювали на 1TV, а також одного журналіста Tolo News.
Щонайменше п'ять журналістів постраждали. Фоторепортер Reuters був поранений шрапнеллю.
Нагадаємо, що смертник на мотоциклі підірвав себе біля будівлі розвідки Афганістану в Кабулі. Перший вибух стався біля будівлі Національного директорату безпеки в районі Шашдарак. За даними ЗМІ, незабаром пролунав і другий вибух, в результаті якого загинув журналіст і були поранені двоє поліцейських, які прибули на місце події.
За останніми даними, в результаті вибуху в Кабулі загинули, щонайменше, 29 осіб, ще 40 людей отримали поранення.
Відповідальність за вибухи узяли на себе бойовики "Ісламського держави".
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