CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Кабулі в понеділок вдень стався вибух біля будівлі Міністерства громадських робіт.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Кабулі вибух біля міністерства, триває перестрілка
На місце події прибули сили безпеки
Фото: tolonews.com
Кабульська поліція підтвердила інформацію про вибух, але поки не надала ніяких даних про можливі жертви або постраждалих, повідомляє афганське агентство Tolo News.
В цьому районі триває стрілянина і що на місце події прибули сили безпеки, заявив прес-секретар кабульської поліції.
Додамо, 21 листопада у столиці Афганістану Кабулі прогримів вибух, в результаті якого близько 50 людей загинули, ще 70 дістали поранення.
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24 12 2018 14:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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