У Кабулі вибух біля міністерства, триває перестрілка

У Кабулі в понеділок вдень стався вибух біля будівлі Міністерства громадських робіт.

Кабульська поліція підтвердила інформацію про вибух, але поки не надала ніяких даних про можливі жертви або постраждалих, повідомляє афганське агентство Tolo News.

В цьому районі триває стрілянина і що на місце події прибули сили безпеки, заявив прес-секретар кабульської поліції.

Додамо, 21 листопада у столиці Афганістану Кабулі прогримів вибух, в результаті якого близько 50 людей загинули, ще 70 дістали поранення.