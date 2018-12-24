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У Кабулі вибух біля міністерства, триває перестрілка

На місце події прибули сили безпеки
У Кабулі в понеділок вдень стався вибух біля будівлі Міністерства громадських робіт.
У Кабулі вибух біля міністерства, триває перестрілка Фото: tolonews.com

Кабульська поліція підтвердила інформацію про вибух, але поки не надала ніяких даних про можливі жертви або постраждалих, повідомляє афганське агентство Tolo News.

В цьому районі триває стрілянина і що на місце події прибули сили безпеки, заявив прес-секретар кабульської поліції.

Додамо, 21 листопада у столиці Афганістану Кабулі прогримів вибух, в результаті якого близько 50 людей загинули, ще 70 дістали поранення.

 
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24 12 2018 14:56
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