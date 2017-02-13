У Каліфорнії евакуюють жителів через ризик прориву греблі

Дана гребля була побудована в 1962-1968 роках

В американському місті Оровілль (штат Каліфорнія) оголошена евакуація жителів через руйнування найвищої греблі в США на однойменному озері.

Шериф округу Батте підкреслив, що це не навчальна тривога.

Про це повідомляє Reuters.

В управлінні з надзвичайних ситуацій закликали жителів рухатися на схід, південь або захід. Поїздок на північ, у бік Оровілля, влада закликала уникати.

У місті Оровілль проживають понад 16 тисяч осіб. Також евакуюють жителів довколишніх населених пунктів.

Дана гребля була побудована в 1962-1968 роках. Вона досягає 230 метрів у висоту і є найвищою греблею в США.