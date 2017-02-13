CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ американському місті Оровілль (штат Каліфорнія) оголошена евакуація жителів через руйнування найвищої греблі в США на однойменному озері.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Каліфорнії евакуюють жителів через ризик прориву греблі
Дана гребля була побудована в 1962-1968 роках
Фото: 2.kqed.org
Шериф округу Батте підкреслив, що це не навчальна тривога.
Про це повідомляє Reuters.
В управлінні з надзвичайних ситуацій закликали жителів рухатися на схід, південь або захід. Поїздок на північ, у бік Оровілля, влада закликала уникати.
У місті Оровілль проживають понад 16 тисяч осіб. Також евакуюють жителів довколишніх населених пунктів.
Дана гребля була побудована в 1962-1968 роках. Вона досягає 230 метрів у висоту і є найвищою греблею в США.
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