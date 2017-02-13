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У Каліфорнії евакуюють жителів через ризик прориву греблі

Дана гребля була побудована в 1962-1968 роках
В американському місті Оровілль (штат Каліфорнія) оголошена евакуація жителів через руйнування найвищої греблі в США на однойменному озері.
У Каліфорнії евакуюють жителів через ризик прориву греблі Фото: 2.kqed.org

Шериф округу Батте підкреслив, що це не навчальна тривога.

Про це повідомляє Reuters.

В управлінні з надзвичайних ситуацій закликали жителів рухатися на схід, південь або захід. Поїздок на північ, у бік Оровілля, влада закликала уникати.

У місті Оровілль проживають понад 16 тисяч осіб. Також евакуюють жителів довколишніх населених пунктів.

Дана гребля була побудована в 1962-1968 роках. Вона досягає 230 метрів у висоту і є найвищою греблею в США.

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13 02 2017 06:53
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