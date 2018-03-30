У Каліфорнії мережі кав'ярень зобов'язали попереджати про загрозу раку
Рішення поширюється приблизно на 90 компаній, пов'язаних з продажем кави, серед яких - відома мережа Starbucks, повідомляє DW.
Компанії не змогли довести в суді, що хімічна речовина акриламід, яке міститься в каві, не становить потенційного ризику виникнення онкологічних захворювань.
Неурядова організація CERT, яка в тому числі інформує громадян про токсичні речовини, подала в суд на мережі кав'ярень ще в 2010 році. На думку її представників, акриламід, який утворюється при обсмажуванні кави, є канценогенним. Відповідно до законів штату Каліфорнія, оскільки ця речовина здатна викликати рак, то на упаковці з продукцією, в якій воно міститься, має стояти попередження.
Кавові компанії в свою чергу заявляють, що концентрація акриламіду в кава занадто незначна, щоб попереджати про це покупців. Але довести цю точку зору в суді їх представникам не вдалося.
Тепер Асоціація виробників кави має намір оскаржити рішення суду.
"Попередження про ризик раку на каву вводило б в оману", - наголосив віце-президент асоціації Вільям Мюррей.
Нагадаємо, вчені з університету Джонса Хопкінса в Балтіморі тестують універсальний аналіз крові CancerSEEK, який виявляє вісім видів раку, які найбільш часто зустрічаються.
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