У Каліфорнії мережі кав'ярень зобов'язали попереджати про загрозу раку

Суд американського штату Каліфорнія зобов'язав мережі кав'ярень поміщати на своїй продукції попередження про загрозу виникнення раку.

Рішення поширюється приблизно на 90 компаній, пов'язаних з продажем кави, серед яких - відома мережа Starbucks, повідомляє DW.

Компанії не змогли довести в суді, що хімічна речовина акриламід, яке міститься в каві, не становить потенційного ризику виникнення онкологічних захворювань.

Неурядова організація CERT, яка в тому числі інформує громадян про токсичні речовини, подала в суд на мережі кав'ярень ще в 2010 році. На думку її представників, акриламід, який утворюється при обсмажуванні кави, є канценогенним. Відповідно до законів штату Каліфорнія, оскільки ця речовина здатна викликати рак, то на упаковці з продукцією, в якій воно міститься, має стояти попередження.

Кавові компанії в свою чергу заявляють, що концентрація акриламіду в кава занадто незначна, щоб попереджати про це покупців. Але довести цю точку зору в суді їх представникам не вдалося.

Тепер Асоціація виробників кави має намір оскаржити рішення суду.

"Попередження про ризик раку на каву вводило б в оману", - наголосив віце-президент асоціації Вільям Мюррей.

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