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У Каліфорнії офіційно почалася кампанія за вихід штату зі складу США

Прихильники референдуму вважають, що у США з'явилося дуже багато речей, які конфліктують з цінностями каліфорнійців, і "залишатися у складі країни означає, що Каліфорнія продовжить субсидувати інші штати на шкоду собі і на шкоду нашим дітям"
В американському штаті Каліфорнія почався збір підписів за вихід штату зі складу США - Calexit.
У Каліфорнії офіційно почалася кампанія за вихід штату зі складу США Фото: twitter.com/YesCalifornia

Міністр внутрішніх справ Каліфорнії два дні тому офіційно дозволив почати цю процедуру. 

Прихильникам Calexit необхідно протягом 180 днів зібрати підписи 585 407 осіб (8% всього населення штату), повідомляє офіційний акаунт ініціативи під назвою "Yes California".

Якщо необхідна кількість підписів буде зібрана, в листопаді 2018 року жителі Каліфорнії спочатку проголосують за скасування двох положень місцевої конституції, згідно з якими їхный штат є "невід'ємною частиною США", а Конституція США - "основним законом країни".

Безпосередній референдум про відокремлення від США може відбутися навесні 2019 року. Для Calexit необхідні явка щонайменше 50% виборців, зареєстрованих у штаті, і позитивна відповідь не менше 55% учасників референдуму.

"Маючи шосту за розміром економіку в світі, Каліфорнія є економічно більш сильною, ніж Франція і має населення більше, ніж Польща. Каліфорнія порівнюється і конкурує з країнами, а не тільки 49 іншими штатами", - йдеться в заяві на сайті Yes California.

Нагадаємо, що у Каліфорнії проживає сорок мільйонів чоловік. Штат є найбільшим за чисельністю населення в США, а також займає перше місце по ВВП серед штатів.

Минулого тижня американський портал статистики Statista опублікував дані, згідно з якими лише п'ять країн світу перевищують ВВП Каліфорнії, який становить майже два з половиною трильйона доларів.

Додамо, що у Каліфорнії в місті Окленд незабаром після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США почалися масові акції протесту.

Відзначимо, що у вересні 2016 року на міжнародному з'їзді сепаратистів у Москві обговорили потенційну незалежність американських штатів Техас і Каліфорнія.

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28 01 2017 11:49
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