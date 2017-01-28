У Каліфорнії офіційно почалася кампанія за вихід штату зі складу США
Міністр внутрішніх справ Каліфорнії два дні тому офіційно дозволив почати цю процедуру.
Прихильникам Calexit необхідно протягом 180 днів зібрати підписи 585 407 осіб (8% всього населення штату), повідомляє офіційний акаунт ініціативи під назвою "Yes California".
Якщо необхідна кількість підписів буде зібрана, в листопаді 2018 року жителі Каліфорнії спочатку проголосують за скасування двох положень місцевої конституції, згідно з якими їхный штат є "невід'ємною частиною США", а Конституція США - "основним законом країни".
Безпосередній референдум про відокремлення від США може відбутися навесні 2019 року. Для Calexit необхідні явка щонайменше 50% виборців, зареєстрованих у штаті, і позитивна відповідь не менше 55% учасників референдуму.
"Маючи шосту за розміром економіку в світі, Каліфорнія є економічно більш сильною, ніж Франція і має населення більше, ніж Польща. Каліфорнія порівнюється і конкурує з країнами, а не тільки 49 іншими штатами", - йдеться в заяві на сайті Yes California.
Нагадаємо, що у Каліфорнії проживає сорок мільйонів чоловік. Штат є найбільшим за чисельністю населення в США, а також займає перше місце по ВВП серед штатів.
Минулого тижня американський портал статистики Statista опублікував дані, згідно з якими лише п'ять країн світу перевищують ВВП Каліфорнії, який становить майже два з половиною трильйона доларів.
Додамо, що у Каліфорнії в місті Окленд незабаром після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США почалися масові акції протесту.
Відзначимо, що у вересні 2016 року на міжнародному з'їзді сепаратистів у Москві обговорили потенційну незалежність американських штатів Техас і Каліфорнія.
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