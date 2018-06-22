Горила Коко, яка знала 2 тисячі слів та спілкувалася з людьми, померла в Каліфорнії

У штаті Каліфорнія, США у віці 46 років померла горила Коко, яку вважали найрозумнішим та найбільш інтелектуально розвиненим приматом планети.

Тварина померла уві сні. Коко була відома тим, що протягом життя змогла добре освоїти мову жестів, за допомогою якої могла ясно висловлювати свої думки і почуття. Загалом самка горили могла розуміти близько 2 тисяч англійських слів, повідомляє The Gorilla Foundation.

"Коко увійшла в життя мільйонів як посланець всіх горил і символ міжвидової комунікації та емпатії. Вона була улюбленою і за нею будуть глибоко сумувати", - йдеться у прес-релізі фундації.