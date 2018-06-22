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Горила Коко, яка знала 2 тисячі слів та спілкувалася з людьми, померла в Каліфорнії

Коко показала світу унікальні емоційні та когнітивні здібності горил
У штаті Каліфорнія, США у віці 46 років померла горила Коко, яку вважали найрозумнішим та найбільш інтелектуально розвиненим приматом планети.
Горила Коко, яка знала 2 тисячі слів та спілкувалася з людьми, померла в Каліфорнії Фото: gorilla-foundation

Тварина померла уві сні. Коко була відома тим, що протягом життя змогла добре освоїти мову жестів, за допомогою якої могла ясно висловлювати свої думки і почуття. Загалом самка горили могла розуміти близько 2 тисяч англійських слів, повідомляє The Gorilla Foundation.

"Коко увійшла в життя мільйонів як посланець всіх горил і символ міжвидової комунікації та емпатії. Вона була улюбленою і за нею будуть глибоко сумувати", - йдеться у прес-релізі фундації.

 
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22 06 2018 10:39
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