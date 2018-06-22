CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ штаті Каліфорнія, США у віці 46 років померла горила Коко, яку вважали найрозумнішим та найбільш інтелектуально розвиненим приматом планети.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Горила Коко, яка знала 2 тисячі слів та спілкувалася з людьми, померла в Каліфорнії
Коко показала світу унікальні емоційні та когнітивні здібності горил
Фото: gorilla-foundation
Тварина померла уві сні. Коко була відома тим, що протягом життя змогла добре освоїти мову жестів, за допомогою якої могла ясно висловлювати свої думки і почуття. Загалом самка горили могла розуміти близько 2 тисяч англійських слів, повідомляє The Gorilla Foundation.
"Коко увійшла в життя мільйонів як посланець всіх горил і символ міжвидової комунікації та емпатії. Вона була улюбленою і за нею будуть глибоко сумувати", - йдеться у прес-релізі фундації.
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22 06 2018 10:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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