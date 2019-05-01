CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ боулінг-клубі міста Торренс, що в американському штаті Каліфорнія, сталася стрілянина.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Каліфорнії сталася стрілянина в боулінг-клубі, є жертви і поранені
Внаслідок стрілянини - 3 загиблих, 4 поранених
Фото: Reuters
Близько 12:40 стало відомо про трьох загиблих та чотирьох поранених унаслідок стрілянини. Правоохоронці закликали триматися подалі від боулінг-клубу, інформує Associated Press.
З чотирьох поранених двох забрали в лікарню.
Місцева влада поки що не повідомила, що саме стало причиною стрілянини. Водночас очевидці розповіли, що стрілянині передувала бійка між двома великими групами людей у боулінг-клубі.
Торренс - це прибережне місто, яке знаходиться за 32 кіломентри від Лос-Анджелеса.
Також, у центрі Кельна в п'ятницю сталася стрілянина, поліцейські затримали одного підозрюваного. За інформацією поліції, у затриманого була холодна зброя.
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05 01 2019 13:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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