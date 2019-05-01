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У Каліфорнії сталася стрілянина в боулінг-клубі, є жертви і поранені

Внаслідок стрілянини - 3 загиблих, 4 поранених
У боулінг-клубі міста Торренс, що в американському штаті Каліфорнія, сталася стрілянина.
У Каліфорнії сталася стрілянина в боулінг-клубі, є жертви і поранені Фото: Reuters

Близько 12:40 стало відомо про трьох загиблих та чотирьох поранених унаслідок стрілянини. Правоохоронці закликали триматися подалі від боулінг-клубу, інформує Associated Press.

З чотирьох поранених двох забрали в лікарню.

Місцева влада поки що не повідомила, що саме стало причиною стрілянини. Водночас очевидці розповіли, що стрілянині передувала бійка між двома великими групами людей у боулінг-клубі.

Торренс - це прибережне місто, яке знаходиться за 32 кіломентри від Лос-Анджелеса.

Також, у центрі Кельна в п'ятницю сталася стрілянина, поліцейські затримали одного підозрюваного. За інформацією поліції, у затриманого була холодна зброя.
 

 

 
 
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05 01 2019 13:46
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