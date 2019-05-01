У Каліфорнії сталася стрілянина в боулінг-клубі, є жертви і поранені

У боулінг-клубі міста Торренс, що в американському штаті Каліфорнія, сталася стрілянина.

Близько 12:40 стало відомо про трьох загиблих та чотирьох поранених унаслідок стрілянини. Правоохоронці закликали триматися подалі від боулінг-клубу, інформує Associated Press.

З чотирьох поранених двох забрали в лікарню.

Місцева влада поки що не повідомила, що саме стало причиною стрілянини. Водночас очевидці розповіли, що стрілянині передувала бійка між двома великими групами людей у боулінг-клубі.

Торренс - це прибережне місто, яке знаходиться за 32 кіломентри від Лос-Анджелеса.