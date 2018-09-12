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У Каліфорнії судитимуть вчительку, яка насильно відрізала учням волосся на уроці

Вчителька зайшла в кабінет і заявила, що сьогодні день стрижки
У Каліфорнії звільнили вчительку старших класів та висунули їй кримінальні звинувачення за те, що вона насильно відрізала волосся учню на уроці та співала при цьому гімн США.
У Каліфорнії судитимуть вчительку, яка насильно відрізала учням волосся на уроці прапор Каліфорнія

За словами дітей, вчителька зайшла в кабінет і заявила, що сьогодні день стрижки, повідомляє "Громадське".

Учень на уроці 52-річної Маргарет Гізінгер зняв на телефон відео, яке згодом поширили на платформі Reddit і багатьох американських ЗМІ. На ролику видно, як вчителька викликала перед всім класом одного хлопця, почала співати національний гімн США та "урочисто" відрізати дитині волосся.

Після того, як хлопець встав зі стільця, вчителька почала казати всьому класу: "Наступний! Хто наступний? Я ще не закінчила!". Діти почали вибігати з аудиторії, а Гізінгер підійшла до дівчини та намагалася відрізати її довге волосся.

"Він не міг зрозуміти, що відбувається. Він справді не знав, що робити. Він думав про себе, якщо не я, то вона піде до інших. Але хлопець був абсолютно наляканий", - заявив адвокат постраждалого учня Марк Вот.

Очевидці цього інциденту заявили, що це не перший подібний випадок за участі цієї вчительки.

Маргарет Гізінгер пред’явили шість кримінальних звинувачень, серед яких жорстокість до дитини та напад. Жінці загрожує до 3,5 років ув’язнення.

Додамо, що у Харкові звільнили вчительку Наталю Толяренко, яка не дозволила з'їсти шматок торта шестикласниці, батьки якої не здали гроші на солодкий стіл.

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09 12 2018 19:55
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