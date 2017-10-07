У Каліфорнії внаслідок пожеж евакуюють тисячі осіб

В американському штаті Каліфорнія вирують масштабні лісові пожежі. У неділю, 9 липня, близько 5 тисяч пожежників намагалися загасити щонайменше 14 пожеж на півдні Каліфорнії.

Найбільша пожежа спалахнула у районі міста Сан-Луїс-Обіспо, на південному заході штату Каліфорнія. У цьому окрузі полум'я знищило близько 10 тисяч гектарів лісу. За словами прес-секретаря місцевої пожежної служби Мері Енн Олдріч, четверо пожежників зазнали травм, десятки будівель згоріли вщент. Пожежі спалахнули минулими вихідними, гарячий сухий вітер швидко збільшив масштаби лісових пожеж. Про це повідомляє АР.

Південь Каліфорнії нині потерпає від рекордно високих температур. Востаннє подібна спека була зафіксована 1954 року. Нині найвища з 2006 року температура була зафіксована у Вудленд-Хіллз, окрузі міста Лос-Анжелес, з показником 42,8°C. При цьому лише в квітні цього року губернатор Каліфорнії Джері Браун заявив про кінець періоду засухи, що дошкуляла цьому американському штатові останні п'ять років.

Нагадаємо, у серпні минулого року у США влада штату Каліфорнія видала розпорядження про евакуацію 82 тис. осіб у зв'язку з лісовими пожежами. У зоні евакуації опинилися 34,5 тис. будинків, деякі вже згоріли, однак поки що немає інформації, чи це були житлові будинки.

Через займання було перекрито головне шосе між Лос-Анджелесом і Лас-Вегасом.