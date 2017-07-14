CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАмериканська компанія Cabin запустила в Каліфорнії спальний автобус, де пасажири можуть поспати на ліжках під час шляху з Лос-Анджелеса в Сан-Франциско.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Каліфорнії запустили автобус із кабінами для сну
Вартість такої поїздки становить 115 доларів
Фото:cfts.org.ua
Вартість такої поїздки становить 115 доларів, - повідомляє "ЦТС".
Кожен автобус може перевозити до 24 пасажирів. Кожному надається персональна кабіна, де він може поспати. Кабіна оснащена розетками та Wi-Fi. Під час поїздки на борту присутній стюард.
Фото:cfts.org.ua
Спальні автобуси відправляються з Лос-Анджелеса або Сан-Франциско о 23:00, час прибуття в кінцевий пункт — 07:00.
Фото:cfts.org.ua
Нагадаємо, у травні на міжнародній виставці високих технологій High-Tech Expo в Пекіні показали концепт автобуса під назвою TEB (Transit Elevated Bus). Як розповів головний інженер проекту Баї Цумінь, TEB за функціональністю не поступається метро або монорельсу, але коштує в рази дешевше, а всі необхідні конструкції можна звести за рік.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
14 07 2017 10:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа