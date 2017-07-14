У Каліфорнії запустили автобус із кабінами для сну Вартість такої поїздки становить 115 доларів

Американська компанія Cabin запустила в Каліфорнії спальний автобус, де пасажири можуть поспати на ліжках під час шляху з Лос-Анджелеса в Сан-Франциско.

Фото:cfts.org.ua

Вартість такої поїздки становить 115 доларів, - повідомляє "ЦТС". Кожен автобус може перевозити до 24 пасажирів. Кожному надається персональна кабіна, де він може поспати. Кабіна оснащена розетками та Wi-Fi. Під час поїздки на борту присутній стюард. Фото:cfts.org.ua Спальні автобуси відправляються з Лос-Анджелеса або Сан-Франциско о 23:00, час прибуття в кінцевий пункт — 07:00. Фото:cfts.org.ua Нагадаємо, у травні на міжнародній виставці високих технологій High-Tech Expo в Пекіні показали концепт автобуса під назвою TEB (Transit Elevated Bus). Як розповів головний інженер проекту Баї Цумінь, TEB за функціональністю не поступається метро або монорельсу, але коштує в рази дешевше, а всі необхідні конструкції можна звести за рік .

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію