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У Каліфорнії запустили автобус із кабінами для сну

Вартість такої поїздки становить 115 доларів
Американська компанія Cabin запустила в Каліфорнії спальний автобус, де пасажири можуть поспати на ліжках під час шляху з Лос-Анджелеса в Сан-Франциско.
У Каліфорнії запустили автобус із кабінами для сну Фото:cfts.org.ua

Вартість такої поїздки становить 115 доларів, - повідомляє "ЦТС".

Кожен автобус може перевозити до 24 пасажирів. Кожному надається персональна кабіна, де він може поспати. Кабіна оснащена розетками та Wi-Fi. Під час поїздки на борту присутній стюард.

Фото:cfts.org.ua

Спальні автобуси відправляються з Лос-Анджелеса або Сан-Франциско о 23:00, час прибуття в кінцевий пункт — 07:00.

Фото:cfts.org.ua

Нагадаємо, у травні на міжнародній виставці високих технологій High-Tech Expo в Пекіні показали концепт автобуса під назвою TEB (Transit Elevated Bus). Як розповів головний інженер проекту Баї Цумінь, TEB за функціональністю не поступається метро або монорельсу, але коштує в рази дешевше, а всі необхідні конструкції можна звести за рік.

 

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14 07 2017 10:21
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