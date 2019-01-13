На Івано-Франківщині загорівся хімзавод, полум'я горить уже близько 11 годин, - ВІДЕО

Причина займання поки що невідома

Увечері 12 січня в Калуші виникла пожежа на поліолефіновому виробництві заводу "Карпатнафтохім".

Мер міста Ігор Матвійчук зазначив, що загрози жителям Калуша немає.

Постраждалих немає, небезпечних викидів - теж, повідомило місцеве видання "Вікна".

Спікер Управління ДСНС у Івано-Франківській області Світлана Бабушкіна написала у Facebook, що повідомлення про пожежу надійшло о 21:08.

Станом на 22:30 відбувалося факельне горіння пірогазу. Пожежні підрозділи за допомогою лафетних стовбурів проводили охолодження сусідніх будівель. Залучено 18 одиниць техніки і близько 90 чоловік особового складу.

До складу виробництва "Поліолефін" входять цех піролізу, компримування і поділу пірогазу; цех виробництва вуглеводнів; цех розливу вуглеводнів. Основна продукція - етилен, пропілен і бензол.

Локалізувати пожежу вдалося ще в день займання — о 23:48 12 січня, зазначили рятувальники.

Міський голова Калуша Ігоря Матвійчук вказав, що потерпілих унаслідок пожежі немає та пожежа не несе загрози для жителів міста та області.

Полум'я горить уже близько 11 годин. Причина займання поки що невідома.

Нагадаємо, 30 грудня, в Одесі зайнялись складські приміщення на території колишнього заводу "Мікрон". Вогонь охопив 700 квадратних метрів будівлі.