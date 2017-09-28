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У Калинівку повернулися усі евакуйовані жителі

З прибуттям мешканців у свої домівки, почали відновлювати енерго-, газопостачання та зв’язок
У Вінницькій області всі евакуйовані через вибухи боєприпасів мешканці повернулись до домівок.
У Калинівку повернулися усі евакуйовані жителі Фото: Facebook Andrew Kravchenko

У Вінницькій центральній районній лікарні ще залишається 48 людей, у тому числі 14 дітей, - повідомляє прес-служба Вінницької обласної державної адміністрації.

З прибуттям мешканців у свої домівки, почали відновлювати енерго-, газопостачання та зв’язок.

За інформацією ПАТ "Вінницягаз", від газопостачання у зв’язку з інцидентом було відключено 15 населених пунктів, які налічують 13 тисяч 384 абонентів.

Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. На гасіння пожежі від військової частини залучено 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

Зазначимо, Украероцентр закрив повітряний простір в радіусі 50 км від зони загоряння на складах боєприпасів в Калинівці.

Військова прокуратура Центрального регіону України відкрила кримінальне провадження за фактом здійснення диверсії на території військової частини, дислокованої в м. Калинівка Вінницької області.

Голова Генштабу ЗСУ Віктор Муженко заявляє, що владі не вдасться звинуватити його, чи його підлеглих в бездіяльності у ситуації, яка виникла у Калинівці Вінницької області.

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28 09 2017 20:42
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