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У Калинівці було лише 68 тон боєприпасів, решта - компоненти, - Полторак

Цей арсенал потенційно міг прийняти 140 тис. тон. Там знаходилось 83 тис. тон
На складах боєприпасів у Калинівці знаходилось 83 тис. тон боєприпасів, з них лише 68 тон були готовими до застосування.
У Калинівці було лише 68 тон боєприпасів, решта - компоненти, - Полторак Степан Полторак. Фото: mil.gov.ua

Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак на воєнному кабінеті, скликаному президентом Петром Порошенком, повідомляє прес-служба президента.

"Цей арсенал потенційно міг прийняти 140 тис. тон. Там знаходилось 83 тис. тон (боєприпасів - ред.)", - повідомив Полторак.

За його словами, 68 тон -  це були боєприпаси, готові до застосування, решта - це компоненти до боєприпасів та металобрухт.

Як повідомлялось, раніше позаштатний радник президента України, помічник міністра оборони Юрій Бірюков заявив, що частина боєприпасів, що розірвалися внаслідок пожежі на військових складах у Калинівці, була списана й підлягала утилізації.

Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. На гасіння пожежі від військової частини залучено 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

Зазначимо, Украероцентр закрив повітряний простір в радіусі 50 км від зони загоряння на складах боєприпасів в Калинівці.

Військова прокуратура Центрального регіону України відкрила кримінальне провадження за фактом здійснення диверсії на території військової частини, дислокованої в м. Калинівка Вінницької області.

Президент Петро Порошенко скликав військовий кабінет через вибухи на складі боєприпасів у Калинівці.

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