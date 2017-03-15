Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Кам'янець-Подільському поліція вилучила у місцевого жителя арсенал боєприпасів і наркотики

Зараз співробітники поліції з'ясовують походження вилученого
Під час обшуків, проведених в будинку і на дачі у 49-річного жителя Кам'янець-Подільського, правоохоронці вилучили бойову гранату, велику кількість патронів, пістолети і пакет марихуани.
У Кам Фото: прес-служба Нацполіції

Сьогодні, 15 березня, поліцейські Кам'янець-Подільського та району провели ряд санкціонованих обшуків в будинку і на дачі 49-річного жителя райцентру.

"Під час обшуків в будинку, розташованому по вулиці князів Коріатовичів в Кам'янці-Подільському, правоохоронці виявили та вилучили бойову гранату "Ф-1", два пістолети, саморобний пристрій для відстрілу патронів і власне патрони у кількості більше 80 штук. Крім того, в будинку виявили ще й пакет з марихуаною", - повідомили в ГУ ПУ в Хмельницькій області.

Також був проведений обшук в дачному будинку цього ж чоловіка, розташованому в одному з сіл району, де правоохоронці виявили ще понад 80 набоїв. Все вилучене направили на експертизу. Зараз співробітники поліції з'ясовують походження вилученої зброї та боєприпасів.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 03 2017 20:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.