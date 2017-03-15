У Кам'янець-Подільському поліція вилучила у місцевого жителя арсенал боєприпасів і наркотики

Під час обшуків, проведених в будинку і на дачі у 49-річного жителя Кам'янець-Подільського, правоохоронці вилучили бойову гранату, велику кількість патронів, пістолети і пакет марихуани.

Сьогодні, 15 березня, поліцейські Кам'янець-Подільського та району провели ряд санкціонованих обшуків в будинку і на дачі 49-річного жителя райцентру.

"Під час обшуків в будинку, розташованому по вулиці князів Коріатовичів в Кам'янці-Подільському, правоохоронці виявили та вилучили бойову гранату "Ф-1", два пістолети, саморобний пристрій для відстрілу патронів і власне патрони у кількості більше 80 штук. Крім того, в будинку виявили ще й пакет з марихуаною", - повідомили в ГУ ПУ в Хмельницькій області.

Також був проведений обшук в дачному будинку цього ж чоловіка, розташованому в одному з сіл району, де правоохоронці виявили ще понад 80 набоїв. Все вилучене направили на експертизу. Зараз співробітники поліції з'ясовують походження вилученої зброї та боєприпасів.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.