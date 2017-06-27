У Кам'янці-Подільському злива перетворила міст на водоспад, - ВІДЕО

У місті зламані дерва, зруйновані електромережі і дахи будівель

У понеділок, 26 червня, в місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області після зливи Новопланівський міст став схожим на водоспад.

Мер міста Михайло Сімашкевич повідомив у Facebook, що в результаті граду і потужного вітру поламано десятки дерев, зруйновано електромережі, зірвано дахи будинків.

"Хвилин п'ятнадцять сильної грози, коли люди просто безсилі перед природою. Потужний вітер і град руйнували все на своєму шляху. Десятки зламаних дерев, зруйновані електромережі, дахи будівель. Служби уже починають працювати над усуненням наслідків стихії", - написав він.

Нагадаємо, що в Чернівцях через сильний дощ було підтоплено центральні вулиці міста, а також залізничний вокзал