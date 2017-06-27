CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ понеділок, 26 червня, в місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області після зливи Новопланівський міст став схожим на водоспад.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Кам'янці-Подільському злива перетворила міст на водоспад, - ВІДЕО
У місті зламані дерва, зруйновані електромережі і дахи будівель
Фото: скріншот
Мер міста Михайло Сімашкевич повідомив у Facebook, що в результаті граду і потужного вітру поламано десятки дерев, зруйновано електромережі, зірвано дахи будинків.
"Хвилин п'ятнадцять сильної грози, коли люди просто безсилі перед природою. Потужний вітер і град руйнували все на своєму шляху. Десятки зламаних дерев, зруйновані електромережі, дахи будівель. Служби уже починають працювати над усуненням наслідків стихії", - написав він.
Нагадаємо, що в Чернівцях через сильний дощ було підтоплено центральні вулиці міста, а також залізничний вокзал
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27 06 2017 10:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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