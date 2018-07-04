CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Канаді в результаті масштабної автокатастрофи, в яку потрапив автобус з юніорською командою з хокею, загинуло 14 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Канаді 14 гравців юніорської команди з хокею загинули в ДТП
Команда прямувала на матч
Фото: Twitter/HumboldtBroncos
Автобус спортсменів зіткнувся з вантажівкою в 30 кілометрах від канадського міста Тісдейл. Всього в автобусі на момент аварії перебувало 28 осіб, включаючи водія і весь склад команди Humboldt Broncos, повідомляє видання Dailyrecord.
Фото: Twitter/CompleteHkyNews
Більшість жертв - юнаки віком від 16 до 21 років, які прямували на матч в Саскачеван.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо поширив у своєму Twitter слова співчуття:
"Я не можу уявити, що ці батьки переживають, і моє серце зараз з усіма, кого вразила ця страшна трагедія в общині Гумбольдт і за її межами".
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