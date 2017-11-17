У Канаді аварія на трубопроводі: розлилося 795 тис. тонн нафти

В результаті розливу нафти може постраждати місцеве населення, у тому числі одне з корінних племен

В результаті аварії на трубопроводі Keystone компанії Transcanada розлилося близько 795 тис. тонн нафти.

Частина трубопроводу була перекрита для усунення наслідків аварії, - повідомляє телеканал BBC з посиланням на представників компанії.

Аварія сталася в окрузі Маршалл американського штату Оклахома. Зазначається, що від розливу нафти може постраждати місцеве населення, у тому числі одне з корінних племен.

Раніше, в окрузі Стерджен канадської провінції Альберта 22 жовтня зійшов із рейок потяг з нафтою, унаслідок цього жителів 46 будинків із двох кварталів евакуювали. Перекинулися 12 цистерн, частина нафти розлилася.