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У Канаді аварія на трубопроводі: розлилося 795 тис. тонн нафти

В результаті розливу нафти може постраждати місцеве населення, у тому числі одне з корінних племен
В результаті аварії на трубопроводі Keystone компанії Transcanada розлилося близько 795 тис. тонн нафти.
У Канаді аварія на трубопроводі: розлилося 795 тис. тонн нафти Фото: vkurse.md

Частина трубопроводу була перекрита для усунення наслідків аварії, - повідомляє телеканал BBC з посиланням на представників компанії.

Аварія сталася в окрузі Маршалл американського штату Оклахома. Зазначається, що від розливу нафти може постраждати місцеве населення, у тому числі одне з корінних племен.

Раніше, в окрузі Стерджен канадської провінції Альберта 22 жовтня зійшов із рейок потяг з нафтою, унаслідок цього жителів 46 будинків із двох кварталів евакуювали. Перекинулися 12 цистерн, частина нафти розлилася.

 
 
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17 11 2017 08:57
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