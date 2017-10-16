У Канаді безпілотник зіткнувся з пасажирським літаком
"12 жовтня літак компанії Skyjet зіткнувся з безпілотником під час прибуття в міжнародний аеропорт в Квебеку. Я дуже радий, що літак отримав лише незначне пошкодження і зміг безпечно приземлитися", — заявив міністр транспорту Канади Марк Гарно, інформує Ottawa Citizen.
Гарно зазначив, що його міністерство буде співпрацювати з Радою безпеки з питань транспорту, якщо відомство вирішить провести розслідування.
За його словами, протягом 2017 року сталося 1596 інцидентів, пов'язаних з дронами. З них 131 кваліфікуються як такі, що порушують правила безпеки польотів.
Раніше шотландський фотограф-любитель знімав новий авіаносець ВМФ Великобританії "Королева Єлизавета" з квадрокоптера DJI Phantom для свого проекту на Facebook. Раптом пристрій приземлився просто на палубу судна.
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