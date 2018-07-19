У Канаді чоловік втік від грізлі, який роздер йому голову та живіт
Після таких травм Джордан зміг пересилити себе, сісти за кермо та доїхати до лікарні, пише ВВС.
Місцевий лісничий з долини Белла Кула (канадська провінція Британська Колумбія) каже, що чоловіку дуже пощастило вижити після такого нападу.
За словами чоловіка, він намагався сфотографувати велику ведмедиху.
"Я подумав про те, що в мене великі проблеми і я помру. Але згодом вирішив боротися, аби вижити", - сказав Джордан CTV News.
Раніше він зустрічав ведмедів у дикій природі на території провінції, фотографував їх. Одного разу він побачив двох ведмедів біля свого вишневого дерева та підійшов, аби їх сфотографувати. Він думав, що то два дорослих ведмеді, але виявилося - то мати та дитинча. А це - смертельна комбінація. Мале ведмежа зламало гілку на дереві та звалилося на землю. А мати-ведмедиха в цей час побачила в чоловікові ворога та накинулася на нього.
Кербері побіг до свого будинку, але ведмедиха вхопила його за голову біля самих дверей і кинула на землю. Чоловік каже, що боровся з твариною, бив її по обличчю. У результаті ведмедиха його відпустила і Джордан забіг всередину будинку.
Через серйозні травми він стікав кров'ю. Вдома в нього не було телефону та зв'язку, аби викликати допомогу. Тому чоловік побіг до свого авто та доїхав до найближчої лікарні. Звідти його перевезли до Ванкуверської лікарні, де лікарі зробили операцію.
Джордан йде на поправку і його вже скоро випишуть. Чоловік втратив частину вуха і все ще лікує певні рани, включаючи черевну стінку.
Ведмедів, які нападають зненацька на людей, можуть приспати. Однак чиновники кажуть, що це була самооборона тварини і Кербері з цим погоджується. Він повідомив, що "бере на себе всю відповідальність" у цій ситуації.
"Мені добряче дісталось. Вона дала мені урок, я дуже ціную це", - сказав Джордан CTV.
"Я відчуваю себе великим щасливчиком, адже не кожен, хто стикається з ведмедем грізлі, може врятуватися", - додав чоловік.
Нагадаємо, що в Іркутській області (Росія) ведмідь відкусив руку чоловікові, який просунув її у вольєр для того, щоб погодувати тварину згущеним молоком.
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