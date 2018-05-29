У Канаді пропонують надати Україні зброю, що була призначена курдам

"Замість того, щоб ця зброя іржавіла, передаймо її до рук людей, які можуть її використати"

Депутати від Консервативної партії на чолі з Ендрю Ширем закликали канадський уряд надати Україні зброю, призначену курдським силам для боротьби з "сламською Державою".

Канадський уряд планував надати курдським силам озброєння на 9,5 мільйонів доларів. Військова допомога передбачала гвинтівки, кулемети, легкі міномети, гранатомети та протитанкові комплекси.

Проте виникли проблеми з отриманням схвалень від уряду Іраку, а також із запевненнями, що зброю належним чином захистять і вона не опиниться в руках воєнізованих груп, які звинувачують у скоєнні військових злочинів в Іраку.

"Вони дозволили цій зброї лежати на зберіганні та збирати пил, а тим часом агресія в Україні загострюється. Замість того, щоб ця зброя іржавіла, передаймо її до рук людей, які можуть її використати", - заявив оборонний експерт Консервативної партії Джеймс Безан, повідомляє North Shore News.

Нагадаємо, що 30 квітня про прибуття Javelin до України повідомили в Державному департаменті США.​