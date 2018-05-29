У Канаді пропонують надати Україні зброю, що була призначена курдам
Канадський уряд планував надати курдським силам озброєння на 9,5 мільйонів доларів. Військова допомога передбачала гвинтівки, кулемети, легкі міномети, гранатомети та протитанкові комплекси.
Проте виникли проблеми з отриманням схвалень від уряду Іраку, а також із запевненнями, що зброю належним чином захистять і вона не опиниться в руках воєнізованих груп, які звинувачують у скоєнні військових злочинів в Іраку.
"Вони дозволили цій зброї лежати на зберіганні та збирати пил, а тим часом агресія в Україні загострюється. Замість того, щоб ця зброя іржавіла, передаймо її до рук людей, які можуть її використати", - заявив оборонний експерт Консервативної партії Джеймс Безан, повідомляє North Shore News.
Нагадаємо, що 30 квітня про прибуття Javelin до України повідомили в Державному департаменті США.
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