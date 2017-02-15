У Канаді ратифікували угоду про вільну торгівлю з Україною
Нижня палата федерального парламенту Канади більшістю голосів підтримала ратифікацію Угоди про вільну торгівлю з Україною в третьому і остаточному читанні, повідомляє Укрінформ.
Згідно з інформацією, тепер Угоду буде передано у верхню палату парламенту – Сенат, а після цього – на підпис генерал-губернатору, що є фінальним етапом на шляху набуття документом юридичної сили.
Хоча Сенат має право відхилити будь-який законопроект або внести в нього правки, що запустить процес ратифікації заново, законодавчі акти, які отримали більшу підтримку серед депутатів нижньої палати, зазвичай отримують схвалення сенаторів, йдеться у повідомленні.
Про ратифікацію документа також повідомив Посол України в Канаді Андрій Шевченко у своєму Twitter. За його словами, це більше, ніж торговельна угода, це знак солідарності і підтримки.
Нагадаємо, у листопаді Президент Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради законопроект "Про ратифікацію Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою", визначивши його як невідкладний для позачергового розгляду.
У жовтні Порошенко запропонував Джастіну Трюдо синхронно ратифікувати угоду про зону вільної торгівлі, підписану під час його візиту в Україну 11-12 липня.
Україна і Канада підписали угоду про створення зони вільної торгівлі. За оцінками Порошенка, вона дозволить на 99% ліквідувати нинішні митні обмеження і буде імплементована протягом 7 років.
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