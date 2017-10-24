У Канаді розповіли, що необхідно зробити Україні для отримання безвізового режиму
За його словами, канадський уряд "цінує свої відносини із Україною", повідомляє Укрінформ.
"Рішення стосовно візової політики ухвалюються на основі цілісної оцінки ризиків та переваг. Ми дійшли висновку, що Україна, як і будь-яка інша країна, повинна видавати безпечні документи для подорожі, ефективно контролювати кордони й добре співпрацювати із міжнародною спільнотою стосовно міграційних та безпекових питань", - зазначив міністр.
Відзначимо, що Президент України Петро Порошенко заявив, що домовився із Канадою про значне скорочення кількості відмов у візах для українців.
Раніше Надзвичайний і Повноважний Посол України в Канаді Андрій Шевченко розповів, що в поточному році зафіксовано катастрофічно великий відсоток відмов українцям у канадських візах.
Нагадаємо, влітку прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявляв, що говорити про скасування візового режиму для громадян України поки що зарано.
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