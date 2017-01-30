CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНевідомі відкрили вогонь під час вечірньої молитви в мечеті в канадському місті Квебек.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Канаді в мечеті сталася стрілянина, є загиблі
В результаті стрілянини загинули п'ятеро людей
Фото: Reuters
В результаті стрілянини загинули п'ятеро людей.
Про це повідомляє Reuters.
За словами свідка, всередині мечеті перебували близько 40 осіб, тих, хто стріляв було троє.
Поліція виставила оточення навколо мечеті.
Місцеві ЗМІ інформують, що також в результаті стрілянини є поранені, їхня кількість невідома. Двоє нападників були затримані.
Нагадаємо, що в середу, 25 січня, ввечері в Дніпрі невідомі особи в автомобілі ВАЗ випустили більш ніж 30 куль з автомата по машині місцевої охоронної фірми, після чого зникли.
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