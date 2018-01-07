У Канаді застрелили репера Smoke Dawg

Він помер у лікарні від отриманих ран

У канадському Торонто біля нічного клубу застрелили 21-річного репера Smoke Dawg.

Як пише The Sun, поруч з клубом сталася стрілянина, внаслідок якої були поранені двоє чоловіків і жінка.

Smoke Dawg був одним із постраждалих і помер в лікарні.

Підозрювані втекли з місця події на автомобілі.

Нагадаємо, у США поранили репера XXXTentacion. Від отриманих травм 20-річний виконавець помер у лікарні.