CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ канадському Торонто біля нічного клубу застрелили 21-річного репера Smoke Dawg.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Канаді застрелили репера Smoke Dawg
Він помер у лікарні від отриманих ран
Фото: instagram.com/smokedawg
Як пише The Sun, поруч з клубом сталася стрілянина, внаслідок якої були поранені двоє чоловіків і жінка.
Smoke Dawg був одним із постраждалих і помер в лікарні.
Підозрювані втекли з місця події на автомобілі.
Нагадаємо, у США поранили репера XXXTentacion. Від отриманих травм 20-річний виконавець помер у лікарні.
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