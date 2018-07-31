CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа території військової частини в місті Лозова виявили тіло 23-річного військовослужбовця з тілесними ушкодженнями.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У каналізації військової частини знайшли тіло бійця
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років
Фото: rudana.com.ua
Інформація про подію надійшла до поліції 30 липня.
"На місці працівники поліції виявили тіло загиблого у каналізаційному колекторі на території військової частини", – повідомляє поліція Харківської області.
Фото: hk.npu.gov.ua
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
Фото: hk.npu.gov.ua
Речниця поліції Харківщини у коментарі "Українській правді" сказала, що слідство розглядає всі версії, не виключають і ймовірність нещасного випадку.
Нагадаємо, волонтери виявили на території фермерського господарства поблизу селища Таромське Дніпропетровської області десятки мішків з речами загиблих українських бійців.
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31 07 2018 15:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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