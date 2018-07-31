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У каналізації військової частини знайшли тіло бійця

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років
На території військової частини в місті Лозова виявили тіло 23-річного військовослужбовця з тілесними ушкодженнями.
У каналізації військової частини знайшли тіло бійця Фото: rudana.com.ua

Інформація про подію надійшла до поліції 30 липня.

"На місці працівники поліції виявили тіло загиблого у каналізаційному колекторі на території військової частини", –  повідомляє поліція Харківської області.


Фото: hk.npu.gov.ua

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.


Фото: hk.npu.gov.ua

Речниця поліції Харківщини у коментарі "Українській правді" сказала, що слідство розглядає всі версії, не виключають і ймовірність нещасного випадку. 

Нагадаємо, волонтери виявили на території фермерського господарства поблизу селища Таромське Дніпропетровської області десятки мішків з речами загиблих українських бійців.

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31 07 2018 15:20
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