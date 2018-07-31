У каналізації військової частини знайшли тіло бійця

За один тиждень нам вдалося відвідати чотири європейські країни, при цьому, витративши мінімальну кількість грошей

24 липня 2014 року українська армія і добровольчі батальйони звільнили село Піски, на самій околиці Донецька. Взяли під контроль, вивісили український прапор. Але відтоді, ціле село, яке колись було одним із найзаможніших на Донеччині, стало суцільною позицією. На сьогодні в Пісках, напевно не залишилося нікого з місцевих мешканців. І жодної вцілілої будівлі