У Каннах показали українсько-ісландський фільм "Жінка на війні"

У межах 71-го Каннського кінофестивалю відбулася прем'єра фільму Бенедикта Ерлінґссона "Жінка на війні".

Прем'єра художнього фільму, створеного у копродукції України (за підтримки Держкіно), Франції та Ісландії, відбулася в рамках однієї із найстаріших секцій Каннського кінофестивалю – "Тиждень критики", повідомляє прес-служба Держкіно.

Представлення фільму розпочалося акцією підтримки ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

Режисерська робота Бенедикта Ерлінґссона ґрунтується на сценарії, написаному ним спільно з Олавюром Еґіллем Еґільссоном. Також над фільмом працював ісландський оператор Берґстейнном Бйорґюльфссоном. Серед представників української команди: виконавчий продюсер фільму Маріанна Новікова, другий режисер Василь Білоусов, відеоінженер Ігор Косенко, художник з костюмів Марія Керо та декоратор Люся Малишко. Виробництво картини здійснила компанія Solar Media Entertainment.

"Рівно рік тому в Каннах ми розпочали підготовку цього проекту, сподіваючись на успіх. Ми вірили, що наступного року повернемося в якості учасників фестивалю. Сьогодні ми чекали теплого прийому, проте ті овації, які отримали після показу, перевершили наші сподівання. Я переконаний, що кожен, хто перегляне цей фільм, побачить, що українська складова є невід'ємною його частиною, без якої фільму не було б", – розповів під час прем'єри продюсер стрічки Сергій Лавренюк.

Фільм порушує проблему деградації навколишнього середовища, що передається за допомогою зображення боротьби жінки, яка сама, на противагу всій громаді, вирішує взяти на себе місію із захисту природи.

Зйомки стрічки тривали 8 тижнів і відбувалися в Ісландії та Україні.

Нагадаємо, цьогоріч два фільми українських режисерів і одна стрічка за підтримки Державного агентства України з питань кіно потрапили до програм Каннського фестивалю. На ньому вже презентували фільм "Донбас".