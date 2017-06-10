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У Карпатах добудували Бескидський тунель: на черзі колійні роботи всередині

Довжина тунелю становить 1764,5 м, з порталами 1822 м
У Закарпатські області завершили будівництво нового статегічно важливого Бескидського тунелю.
У Карпатах добудували Бескидський тунель: на черзі колійні роботи всередині Бескидський тунель. Фото: interbudmontazh.com

Про завершення будівництва у своєму Twitter відзвітував в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

"Тунель збудовано! Зараз будуємо колії на підходах. Наприкінці жовтня починаємо колійні роботи всередині", - написав він.


Фото: interbudmontazh.com

Про завершення будівництва також повідомляє будівельна асоціація "Інтербудмонтаж", яка зводила тунель.


Фото: interbudmontazh.com

Довжина тунелю становить 1764,5 м, з порталами 1822 м. 

Як відомо, у липні "Укзалізниця" повідомляла, що роботи з будівництва Бескидського тунелю планується закінчити 6 листопада 2017 року.  Зокрема, міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що Бескидський залізничний тунель у Карпатах буде відкритий до кінця 2017 року.

Нагадаємо, що будівництва нового Бескидського тунелю розпочали 29 жовтня 2013 року та планують закінчити в ІI кварталі 2018 року. Перший етап будівництва тунелю – проходку верхнього уступу було завершено в січні 2016 року.

Наприкінці грудня 2013 року Кабінет міністрів схвалив залучення позики від Європейського інвестиційного банку у розмірі 55 мільйонів євро на будівництво Бескидського тунелю.

Спорудження двоколійного Бескидського тунелю триває на гірському перевалі в Карпатах, на перегоні Бескид – Скотарське.

Для України Бескидський тунель має стратегічне значення, оскільки цим маршрутом перевозяться вантажі до західного кордону країни, а також понад 60 % транзитних вантажів у напрямку Західної та Центральної Європи.

Він також є другим за довжиною після Лутугинського залізничним тунелем в Україні. 

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06 10 2017 16:16
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