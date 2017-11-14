У Карпатах лісники похизувалися убитою риссю, яку занесено до Червоної Книги

У мережі з'явились фотографії, де лісничий Рахівського лісничого господарства Віктор Кабаль та його син Микола позують із вбитою риссю.

Світлини виклав у групу "Небайдужа Рахівщина" начальник Трибушанського ПНДВ Карпатського біосферного заповідника сам Василь Шемота.

– Ми були на полюванні і зустріли Кабаля у цю суботу в досить нетверезому стані. Він був на своєму джипі. Він зупинився, вийшов п'яний з машини, кілька слів перекинувся з нами, сів і поїхав, – розповів Шемота.

За його словами, потім вони знайшли на дорозі фотоапарат сірого кольору. Коли увімкнули техніку, "то зрозуміли, чий він".

На флешці фотоапарату, стверджує Шемота, були фотографії лісничого Кабаля та його сина разом з вбитою риссю.

– Там були ще й інші тварини, і сімейні фотографії, – додає Василь.

До правоохоронних органів компанія не звернулася, Василь виклав фото у Facebook.

– Проти цього чоловіка не раз зверталася і сільська рада до Міністерства екології, а Мінагрополітики… І нічого, – сказав Шемота.

У ситуацію втрутилась депутат Ірина Суслова. Пообіцяла негайно звернутись до Генеральної прокуратури, МВС та Міністра екології з вимогою розслідувати цю справу та покарати винного з максимально допустимою законом суворістю.

На світлини уже відреагувало і Держлісагентство.

Воно ініціювало службове розслідування стосовно цього лісничого, на цей час розслідування його відсторонили від виконання посадових обов’язків.

Нагадаємо, що міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, який у лютому оголосив, що в Україні на 25 років заборонено полювання на лосів, пішов на поступки мисливцям і дозволив відстріл 160 особин лося у 2017 році.

Заборона полювання на лося призвела до протестів. 6 вересня до будівлі уряду прийшли сотні представників мисливських господарств і мисливців. Вони вимагали від Кабміну втрутитися в ситуацію і зняти заборону.

Цьогорічний ліміт на вбивство лосів встановлений на мінімально можливому рівні.

Врешті, Національна комісія з питань Червоної книги України проголосувала за внесення лося європейського до Червоної книги України.