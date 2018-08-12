CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДержслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про небезпеку сходження снігових лавин в українських Карпатах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Карпатах можуть зійти снігові лавини, – ДСНС
В Україні в найближчі дні потеплішає
Фото: dsns.gov.ua
"За даними УкрГідрометцентру, 8 грудня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi та 8-9 грудня у високогір’ї східної частини Закарпатської області зберiгається низька снiголавинна небезпека (1 рiвень). 9-10 грудня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi очiкується помiрна снiголавинна небезпека (2 рiвень)", - йдеться у повідомленні на сайті ДСНС.
Додамо, що в Україні в найближчі дні потеплішає, пройдуть дощі та мокрий сніг.
Нагадаємо, що міжнародний аеропорт "Бориспіль" попередив, що у зв'язку із сильними снігопадами можливі затримки вильотів і посадок.
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08 12 2018 13:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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