У Карпатах можуть зійти снігові лавини, – ДСНС

В Україні в найближчі дні потеплішає

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про небезпеку сходження снігових лавин в українських Карпатах.

"За даними УкрГідрометцентру, 8 грудня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi та 8-9 грудня у високогір’ї східної частини Закарпатської області зберiгається низька снiголавинна небезпека (1 рiвень). 9-10 грудня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi очiкується помiрна снiголавинна небезпека (2 рiвень)", - йдеться у повідомленні на сайті ДСНС.

Додамо, що в Україні в найближчі дні потеплішає, пройдуть дощі та мокрий сніг.

Нагадаємо, що міжнародний аеропорт "Бориспіль" попередив, що у зв'язку із сильними снігопадами можливі затримки вильотів і посадок.