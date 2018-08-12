Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Карпатах можуть зійти снігові лавини, – ДСНС

В Україні в найближчі дні потеплішає
Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про небезпеку сходження снігових лавин в українських Карпатах.
У Карпатах можуть зійти снігові лавини, – ДСНС Фото: dsns.gov.ua

"За даними УкрГідрометцентру, 8 грудня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi та 8-9 грудня у  високогір’ї східної частини Закарпатської області зберiгається низька снiголавинна небезпека (1 рiвень). 9-10 грудня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi очiкується помiрна снiголавинна небезпека (2 рiвень)", - йдеться у повідомленні на сайті ДСНС.

Додамо, що в Україні в найближчі дні потеплішає, пройдуть дощі та мокрий сніг.

Нагадаємо, що міжнародний аеропорт "Бориспіль" попередив, що у зв'язку із сильними снігопадами можливі затримки вильотів і посадок.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 12 2018 13:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Childfree, або десакралізація непохитних норм

Childfree, або десакралізація непохитних норм

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.